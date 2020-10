Mais de 40 estudantes universitários infetados com covid-19 no Porto

JN/Agências Hoje às 19:09 Facebook

Mais de 40 estudantes do ensino superior no Porto estão infetados com covid-19, concluiu o rastreio iniciado depois de um aluno do programa ERASMUS da Universidade ter testado positivo.

Em resposta à agência Lusa, a ARS-N explicou esta quinta-feira que, no sábado, a autoridade de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Porto Oriental teve conhecimento de que um estudante do programa ERASMUS [de mobilidade académica entre estudantes de todo o mundo] da Universidade do Porto (U.Porto) testou positivo para a covid-19.

Depois de "efetuada a investigação epidemiológica", foram rastreados os contactos do aluno e identificados, até ao momento, 49 casos positivos associados a este surto, acrescentou a ARS-N.

Segundo a ARS-Norte, o processo está a ser acompanhado pelas autoridades de saúde, em articulação com "os responsáveis das Instituições de Ensino".

À Lusa, o gabinete de comunicação da U. Porto afirmou que "cerca de 40 estudantes" testaram positivo e que outros estudantes da U.Porto que estiveram em contacto com os infetados estão em isolamento profilático.

"O surto não surgiu no contexto da universidade", garantiu o gabinete de comunicação, acrescentando que as entidades de saúde estão a monitorizar a situação.

Contactado pela Lusa, o Instituto Politécnico do Porto não quis comentar a situação, afirmando não ter recebido "qualquer contacto por parte das autoridades de saúde".