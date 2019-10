Mais de meio milhão de carros entope o Porto todos os dias

Adriana Castro com Sofia Cristino Hoje às 08:51 Facebook

Todos os dias circulam no Porto quase 600 mil carros. Os principais acessos da cidade estão permanentemente congestionados, de tal forma que o conceito de "hora de ponta" já não existe.

A confusão está instalada a todas as horas e basta o mais pequeno acidente para mergulhar o trânsito no caos. As entradas estão entupidas: só pela ponte da Arrábida chegam diariamente 113 mil carros e pela do Freixo 118 mil.

Com a forte procura pelos centros urbanos, as circulares já começaram a funcionar acima da sua capacidade, como é o caso da Via de Cintura Interna (VCI), no Porto. Os carros que entram na Invicta juntam-se aos que, diariamente, já circulam na cidade e que José Pedro Tavares, professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e diretor do Laboratório de Análise de Tráfego, estima serem cerca de 400 mil.