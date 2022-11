"Mais de metade dos trabalhadores nas obras do metro do Porto não é qualificada"

João Nogueira Hoje às 12:49 Facebook

O presidente do Sindicato da Construção de Portugal, Albano Ribeiro, pronunciou-se sobre os atrasos das obras de metro no Porto, referindo que "o grande problema reside na grande quantidade de trabalhadores não ser qualificada". O sindicalista acrescenta que a criação de novos centros de formação é uma das alternativas que pode fazer recuperar o setor.

Ao que o sindicalista revelou ao JN, "os problemas vão para além da arqueologia da cidade, uma vez que, no momento, há 800 trabalhadores nas obras, e mais de metade não tem qualquer qualificação na área da construção".

A falta de mão-de-obra qualificada "não é um problema dos dias de hoje", e, de acordo com o presidente do sindicato, a situação piora porque não existem centros de formação para qualificar os trabalhadores, e isso contribui para um agravamento do setor".

Para além da falta de qualificação, Albano Ribeiro explica que "o setor deixou de ser atrativo porque as condições de trabalho e salariais são precárias, tendo já provocado o abandono de mais de 300 mil trabalhadores do setor da construção, desde 2016". O sindicalista adiantou que já pediu uma reunião com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para discutir a situação atual do setor.