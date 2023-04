Mais de quatro mil automóveis abandonados retirados da rua no Grande Porto

Reboque dos serviços municipais sem folga. Desde 2019, média anual supera as mil viaturas removidas.

As razões são de vária ordem, e não parecem mudar consoante o ano. O certo é que nos concelhos do Grande Porto, a praga dos carros abandonados na via pública está para durar. No último quadriénio, nos municípios do Porto, Gaia, Matosinhos, Gondomar, Maia e Valongo, foram retiradas das ruas 4090 viaturas. A média anual supera os mil veículos removidos (Matosinhos ainda não apurou os números de 2022).

"São muitos", admite o comandante da Polícia Municipal do Porto, António Leitão da Silva, que responde pelo acumulado na cidade portuense: 1810, entre 2019 e 2022. A explicação para esta realidade não reserva revelações de maior: "O motivo pode ser avaria e não haver dinheiro para o arranjo. Ou até desinteresse. Também pode acontecer que o veículo esteja apreendido e haja processo criminal. Outra situação possível é o esquecimento e o desapego emocional".