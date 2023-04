Mais de uma centena de fotos inéditas do 25 de Abril expostas em S. Bento

JN Hoje às 15:12 Facebook

Esta sexta-feira, será inaugurada uma exposição fotográfica na Estação de S. Bento, no Porto, com mais de cem imagens da "revolução dos cravos".

A exposição "Olhares de Abril" vai ganhar também espaço no mundo digital com a disponibilização de uma galeria virtual com as imagens.

A mostra fica disponível no sítio do Instituto Multimédia, entidade parceira do projeto, e permite o visionamento interativo das imagens dos três fotógrafos que integram o trabalho.

Muitas das imagens de cada um dos fotógrafos - Bruno Neves, Pereira de Sousa e Ricardo Pereira - são inéditas.

A exposição ficará patente no átrio da Estação de S. Bento, até dia 24 de maio. Dada a sua extensão, a mostra terá dois núcleos, um no Instituto Multimédia-Escola Profissional, na Rua das Taipas, em pleno Porto-Património Mundial, e outro na Universidade da Maia (até 31 de maio).

A inauguração, marcada para as 17.30 horas desta sexta-feira, 21 de abril, contará com a atuação do Coral de Letras da Universidade do Porto. Os autores ou os seus representantes estarão também presentes.