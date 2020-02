Mais visitantes e investimento nas caves de vinho do Porto

Miguel Amorim Hoje às 13:11 Facebook

Registo de 2019, de 1,3 milhões de entradas, foi o melhor de sempre. Números de janeiro indiciam nova subida.

As caves de vinho do Porto, em Gaia, nunca tiveram tantos visitantes. Em 2019, bateram um novo recorde, ao receberem mais de 1,3 milhões de turistas. Face ao ano anterior, o crescimento foi de 8,8% e, a avaliar pelos indicadores de janeiro deste ano, com aumentos de afluência entre 10% e 20%, é de crer que 2020 volte a superar todas as marcas.

Os espanhóis, agora líderes, ultrapassaram os franceses no pódio, seguindo-se no ranking os visitantes portugueses, dos EUA, do Reino Unido e do Brasil, por esta ordem. Apesar das proveniências espalharem-se por todo o mundo, em janeiro e fevereiro a boa surpresa tem sido o número de coreanos.