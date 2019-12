Manhã de limpezas na zona ribeirinha do Porto e Gaia

JN Hoje às 11:15 Facebook

A depressão "Elsa" fez com que a água galgasse as margens do Douro, na zona ribeirinha de Porto e Gaia. Este sábado, e antes da chegada da depressão "Fabie", as autoridades fazem a limpeza da zona.

O rio Douro inundou, esta sexta-feira à noite, a zona da Ribeira e de Miragaia, no Porto. A situação verificada já na parte da manhã repetiu-se, mas a água atingiu cerca de 1,5 metros de altura na zona de Miragaia.

No sábado, de manhã, e com a situação mais calma, as autoridades procederam às operações de limpeza, com o rio Douro perto do limite, e com a corrente muito forte, mas, ainda, dentro do leito.

Na zona de Vila Nova de Gaia destaca-se a grande quantidade de lama na estrada, principalmente na Rua Diogo Leite.

"A situação está a melhorar, neste momento temos apenas a começar a aparecer água na zona de Miragaia, que é sempre a primeira onde começa aparecer quando o rio sobe de nível. No entanto, isto está a coincidir com o período da maré cheia e ao início da tarde esta água deve baixar", disse Cruz Martins, capitão dos portos do Douro e Leixões, em declarações à agência Lusa.

Ou seja, "em princípio, da parte da tarde a água vai baixar e não extravasará o leito do rio Douro depois, próximo do final do dia, por volta da meia-noite, irá coincidir novamente o período de maré cheia e aí a água pode eventualmente voltar aumentar um pouco", afirmou Cruz Martins.

Depressão "Fabien" deixa seis distritos em alerta vermelho

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar entre as 21 horas de hoje e as 12 horas de domingo em aviso vermelho, devido à agitação marítima, e Vila Real enfrenta rajadas de vento até 140 quilómtros/hora.

Em comunicado, divulgado nesta madrugada, o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), alerta que, nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga, durante as 21 horas de hoje e as 12 horas de domingo, as ondas poderão atingir os 15 metros.