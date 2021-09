Manhã de Rio e tarde de Catarina num dia de união nos socialistas

Hermana Cruz Hoje às 00:43 Facebook

Líder do PSD ajuda Vladimiro Feliz a lançar o Circuito da Boavista. Moreira ganha apoios laranjas. Coordenadora do BE dá resposta a Ventura. Barbosa Ribeiro ao lado da primeira escolha do PS.

Rui Rio uniu-se a Vladimiro Feliz na paixão pelos carros antigos e pelo regresso do Circuito da Boavista Foto: JOSÉ COELHO/LUSA

Foi um dia de tudo por tudo, com os líderes do PSD e do BE a darem uma mãozinha aos seus candidatos na campanha no Porto. Rui Rio tentou ajudar Vladimiro Feliz a lançar o Circuito da Boavista e levou recusa imediata de Rui Moreira, que ganhou, no domingo, o apoio de dois ex-líderes concelhios do PSD. Já o socialista Tiago Barbosa Ribeiro procurou tirar a imagem de segunda escolha, colocando-se ao lado de Eduardo Pinheiro. E Catarina Martins virou espingardas para André Ventura.

"O Circuito da Boavista faz parte das tradições da cidade. É uma marca do Porto. Não devemos destruir aquilo que é uma marca do Porto", afirmou Rui Rio, ao apoiar a promessa de Vladimiro Feliz de relançar o Circuito da Boavista, mas com uma vertente de sustentabilidade ambiental.

O líder do PSD e o candidato à Câmara do Porto falavam junto ao Parque da Cidade. Na outra ponta do concelho, Rui Moreira enchia o peito com os apoios dos ex-líderes da secção do PSD/Porto e dava uma nega imediata às pretensões do seu adversário mais direto.

"É caro demais", disse o autarca, ao lado de Francisco Ramos e Sérgio Vieira, que lamentou que o PSD não tenha apresentado no Porto uma candidatura com a mesma dimensão da de Carlos Moedas, em Lisboa.

Rui Moreira ganha apoios de ex-líderes locais do PSD Foto: Amin Chaar / Global Imagens

Selminho na campanha

Com PSD e independentes cada vez mais crispados, Tiago Barbosa Ribeiro tentava unir a família socialista e apagar a imagem de segunda escolha do partido para a Câmara do Porto, chamando Eduardo Pinheiro para fazer campanha ao seu lado.

Acabou por ser, contudo, mais um dia de campanha socialista marcada pela presença de um secretário de Estado, uma mistura que já tirou Rui Moreira do sério e suscitou críticas de vários quadrantes políticos.

Tiago Barbosa Ribeiro e Eduardo Pinheiro (primeira opção do PS) andaram juntos na rua Foto: André Rolo / Global Imagens

Na Foz do Douro, Barbosa Ribeiro prometeu, no dia do seu aniversário, que irá demolir a estrutura de betão na praia do Ourigo. E voltou a atacar Rui Moreira por recusar competências descentralizadas do Estado.

Rui Moreira também foi o alvo do candidato do BE Sérgio Aires, que exige mais esclarecimentos do caso Selminho e considera "estranho" e "covarde" o silêncio das outras forças políticas.

Andar em segurança

Nessa altura, a meio da tarde, Rio já tinha saído de cena e o palco da cidade do Porto era de Catarina Martins, que criticou a ausência de oposição no Executivo.

Catarina Martins mostra a Ventura que é seguro andar no Porto Foto: André Rolo / Global Imagens

Mas, se num comício com os candidatos ao distrito o alvo da coordenadora bloquista foi o autarca independente, na rua a espingarda voltou-se para o presidente do Chega que, na véspera, descera Santa Catarina rodeado de seguranças.

Em resposta a André Ventura, Catarina Martins fez uma arruada-relâmpago para deixar a mensagem: "Pode-se andar em segurança em Santa Catarina. No Porto, anda-se em segurança e fala-se com as pessoas".