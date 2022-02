Manifestação pela Paz junta duas mil pessoas em frente ao consulado da Rússia

Bandeiras, cartazes e cânticos no protesto que ocorreu na Avenida da Boavista. Muitos portugueses juntaram-se à causa ucraniana, exigindo o fim da guerra

Duas mil pessoas pró-Ucrânia juntaram-se na tarde de domingo, em frente ao Consulado da Rússia no Porto, na Avenida da Boavista, numa manifestação "Pela paz, contra a invasão", convocada nas redes sociais.

"Tenho familiares na Ucrânia e estou a acompanhar a situação com muita preocupação. Quanto maior for o apoio dos países, mais hipóteses temos de travar esta guerra, que é que o pretendemos", disse, ao JN, Serhii Dushenkovskyi, um dos ucranianos promotores do evento, que discursou na manifestação.

O protesto não autorizado mas tolerado pela polícia, inicialmente juntou meio milhar de pessoas, mas chegaram a estar cerca de duas mil pessoas concentradas no local.

A Avenida da Boavista esteve parcialmente cortada ao trânsito e alguns ucranianos foram autorizados a falar à multidão a partir da varanda de um prédio em frente ao Consulado da Rússia no Porto.

Formou-se uma espécie de aliança luso-ucraniana, com muitas bandeiras da Ucrânia e palavras de ordem de apoio ao país invadido pela Rússia. Foi entoado o hino ucraniano e viram-se vários cartazes com o rosto do presidente russo, Vladimir Putin, com o símbolo nazi aposto.

"Estou muito satisfeito com a adesão à manifestação", disse Serhii Dushenkovskyi, acrescentando estar já há mais de 20 anos em Portugal.

Pedro Yama, um dos portugueses que participou na concentração, adiantou ao JN estar disponível para transportar numa carrinha produtos alimentares que possam auxiliar, em países de acolhimento, os ucranianos em fuga. "É triste ver as pessoas sem nada. Sou sensível, até porque já passei por dificuldades e sei bem o que custa", fez notar, enquanto expressava a sensação de que "esta onda de apoio vai acabar por resultar. A Paz vencerá", perspetivou.