Maratona condiciona trânsito no Porto, Matosinhos e Gaia

A "Maratona do Porto 2019", que se realiza domingo a partir das 9 horas, irá condicionar o trânsito até às 17 horas em vários pontos da cidade.

São esperados milhares de atletas na 16.ª Maratona do Porto. A prova terá início no Edifício Transparente e terminará no Queimódromo.

Pelo caminho, os atletas percorrerão zonas como a Via do Castelo do Queijo, que estará cortada das 00.00 horas às 17 horas de domingo e a Estrada Interior da Circunvalação, no troço entre a Praça Cidade do Salvador e a Avenida de D. Afonso Henriques, em Matosinhos.

O percurso da prova passará ainda pelas zonas ribeirinhas do Porto e de Gaia que sofrerão cortes temporários de trânsito entre as 8 horas e as 17 horas.

Todos os cortes de trânsito podem ser consultados no site da Câmara Municipal do Porto ou da Maratona do Porto.