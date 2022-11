Maratona do Porto vai condicionar trânsito no domingo

Alfredo Teixeira Hoje às 12:59 Facebook

A 18.ª edição da EDP Maratona do Porto volta à estrada no próximo domingo, com partida marcada para as oito horas. Evento integra três percursos e junta atletas de 67 nacionalidades.

A prova integra a competição principal com 42 km, a Family Race, com 10 km, e a Fun Race, com 6 km. A realização deste evento desportivo levará ao condicionamento de trânsito.

De acordo com a Câmara do Porto, entre a meia-noite e as 16 horas, o trânsito será proibido, conforme sinalização a estabelecer na Via do Castelo do Queijo, em ambos os sentidos, no troço compreendido entre a Praça de Gonçalves Zarco (Rotunda do Castelo do Queijo) e a Praça da Cidade do Salvador (Rotunda da Anémona).

Entre a meia noite e as 16 horas será proibida a paragem e o estacionamento na Avenida da Boavista, no sentido descendente, no troço compreendido entre a Avenida do Parque e a Praça de Gonçalves Zarco; e no sentido ascendente, no troço compreendido entre a Praça de Gonçalves Zarco e a Rua de Malaca.

Entre as 00h e as 16 horas, trânsito proibido:

· Via do Castelo do Queijo, em ambos os sentidos, no troço compreendido entre a Praça de Gonçalves Zarco e a Praça da Cidade do Salvador.

Entre as 00h e as 16 horas, proibido paragem e o estacionamento:

· Avenida da Boavista, sentido descendente, no troço compreendido entre a Avenida do Parque e a Praça de Gonçalves Zarco;

· Avenida da Boavista, sentido ascendente, no troço compreendido entre a Praça de Gonçalves Zarco e a Rua de Malaca.

Entre as 4h e as 16 horas, trânsito proibido:

· Praça da Cidade do Salvador;

· Estrada da Circunvalação, em ambos os sentidos, no troço compreendido entre a Rua da Vilarinha e a Praça da Cidade do Salvador.

Entre as 7h e as 16 horas, trânsito proibido:

· Praça de Gonçalves Zarco;

· Avenida da Boavista, sentido descendente, no troço compreendido entre a Rua de António Aroso e a Praça de Gonçalves Zarco;

· 2ª. Rua Particular do Castelo do Queijo;

· Avenida da Boavista, sentido ascendente, no troço compreendido entre a Praça de Gonçalves Zarco e a Rua de Malaca;

· Rua da Vilarinha, no troço compreendido entre a Avenida do Parque e a Estrada da Circunvalação;

· Avenida de Montevideu;

· Rua de Vila Nova, no troço compreendido entre a Rua José Saraiva e a Rua da Vilarinha;

· Avenida do Brasil;

· Rua de Rui Barbosa;

· Rua do Coronel Raúl Peres;

· Rua da Senhora da Luz;

· Esplanada do Castelo, arruamento sul, no troço compreendido entre a Rua Senhora da Luz e a Rua do Passeio Alegre;

· Esplanada do Castelo, no troço compreendido entre a Avenida de D. Carlos I e a Rua de D. Luís Filipe;

· Avenida de D. Carlos I, no troço compreendido entre a Rua do Coronel Raúl Peres e a Rua do Passeio Alegre;

· Rua da Esplanada do Castelo, no troço compreendido entre a Avenida de D. Carlos I e a Rua do Passeio Alegre;

· Rua de D. Luís Filipe;

· Rua do Passeio Alegre;

· Calçada de Serrúbia;

· Viela da Senhora da Lapa;

· Rua de S. José;

· Rua dos Olivais, no troço compreendido entre a Rua do Passeio Alegre e a Rua do Bom Jesus;

· Travessa dos Olivais;

· Rua de Sobreiras;

· Largo de António Calém;

· Rua de D. Pedro de Meneses, no troço compreendido entre a Rua da Senhora da Ajuda e o Largo de António Cálem;

· Rua do Ouro;

· Calçada de João do Carmo;

· Travessa do Senhor da Boa Morte;

· Rua do Bicalho;

· Calçada da Arrábida;

· Alameda Basílio Teles, arruamento sul;

· Viaduto do Cais das Pedras;

· Rua de Monchique;

· Largo da Alfândega;

· Rua Nova da Alfândega;

· Rua da Reboleira;

· Largo do Terreiro;

· Rua da Fonte Taurina;

· Cais da Estiva;

· Praça da Ribeira;

· Cais da Ribeira;

· Rua da Lada;

· Rua do Infante D. Henrique;

· Rua de Ferreira Borges, no troço compreendido entre a Rua da Bolsa e a Rua do Infante D. Henrique;

· Rua de S. João, no troço compreendido entre a Rua do Infante D. Henrique e a Praça da Ribeira;

· Rua do Clube Fluvial Portuense;

· Túnel da Ribeira;

· Rua da Ribeira Negra;

· Avenida de Gustavo Eiffel;

· Avenida de Paiva Couceiro, no troço compreendido entre a Avenida de Gustavo Eiffel e a Rua de Sabrosa;

Entre as 7h e as 16 horas, trânsito proibido, exceto cargas e descargas e acesso a garagens:

· Rua da Vilarinha, no troço compreendido entre a Rua de António Aroso e a Avenida do Parque;

· Rua de Martim Moniz, no troço compreendido entre a Rua de Nossa Senhora da Silva e a Rua da Vilarinha;

· Rua de Timor;

· Rua de Pêro da Covilhã, no troço compreendido entre a Avenida de Montevideu e a Rua de Gondarém;

· Rua do Funchal, no troço compreendido entre a Avenida de Montevideu e a Rua de Gondarém;

· Rua do Molhe, no troço compreendido entre a Avenida de Montevideu e a Rua de Gondarém;

· Rua do Crasto, no troço compreendido entre a Avenida do Brasil e a Rua de Gondarém;

· Rua do Padrão, no troço compreendido entre a Avenida do Brasil e a Rua de Gondarém;

· Rua de Gondarém, no troço compreendido entre a Rua do Padrão e a Rua da Agra;

· Rua da Agra, no troço compreendido entre a Avenida do Brasil e a Rua do Marechal Saldanha;

· Rua de Diu, no troço compreendido entre a Rua do Farol e a Rua da Senhora da Luz;

· Rua do Monte da Luz;

· Rua da Fonte da Luz, no troço compreendido entre a Rua do Farol e a Rua da Senhora da Luz;

· Travessa da Senhora da Luz;

· Rua de S. Bartolomeu;

· Rua de Cadouços;

· Rua do Alto de Vila;

· Travessa do Alto de Vila;

· Beco da Senhora da Luz;

· Esplanada do Castelo, arruamento norte;

· Rua da Cerca, no troço compreendido entre o arruamento norte da Esplanada do Castelo e a Rua do Padre Luís Cabral;

· Travessa do Castelo;

· Rua de Santa Anastácia;

· Rua Bela;

· Rua das Motas;

· Rua das Laranjeiras, no troço compreendido entre a Rua do Passeio Alegre e a Calçada das Laranjeiras;

· Rampa da Igreja, no troço compreendido entre a Rua do Passeio Alegre e a Rua de Raúl Brandão;

· Rua de S. João da Foz, no troço compreendido entre a Rua do Passeio Alegre e a Travessa de S. João da Foz;

· Rua 1 do Bairro da Rainha D. Leonor, no troço compreendido entre a Rua do Passeio Alegre e a Rua 2 do Bairro da Rainha D. Leonor;

· Rua de Aleixo Mota, no troço compreendido entre o Largo de António Calém e o ramo de saída da Rua de D. Pedro de Meneses;

· Rua das Condominhas, no troço compreendido entre a Rua da Granja de Lordelo e o Largo de António Cálem;

· Rua do Senhor da Boa Morte, no troço compreendido entre a Rua do Aleixo e a Rua do Ouro;

· Calçada do Ouro;

· Rua da Mocidade da Arrábida;

· Rua de Carvalho Barbosa, no troço compreendido entre a Rua da Mocidade da Arrábida e a Rua de Arnaldo Leite;

· Calçada da Boa Viagem;

· Rua da Boa Viagem;

· Rua de Salgueiro Maia;

· Rua de D. Pedro V, no troço compreendido entre a Rua da Pena e a Alameda Basílio Teles;

· Alameda Basílio Teles, arruamento norte;

· Rua da Fonte de Massarelos;

· Rua do Casal do Pedro;

· Rua dos Moinhos;

· Rua da Restauração, no troço compreendido entre a Rua de Jorge Viterbo Ferreira e a Alameda Basílio Teles;

· Cais das Pedras;

· Largo do Adro;

· Rua do Adro;

· Rua do Cristelo;

· Calçada de Sobre-O-Douro;

· Rua de Sobre-O-Douro;

· Calçada de Monchique;

· Rua da Bandeirinha;

· Rua do Monte dos Judeus;

· Rua de Miragaia;

· Rua de S. Pedro de Miragaia;

· Largo de S. Pedro de Miragaia;

· Travessa de S. Pedro de Miragaia;

· Rua de Francisco da Rocha Soares;

· Rua de Tomás Gonzaga, no troço compreendido entre o Largo de S. João Novo e o Largo de S. Pedro de Miragaia;

· Rua do Comércio do Porto, no troço compreendido entre a Rua da Bolsa e a Rua Nova da Alfândega;

· Rua de S. Francisco;

· Rua de Mouzinho da Silveira, no troço compreendido entre a Praça do Infante D. Henrique e a Rua do Infante D. Henrique;

· Rua de S. João, no troço compreendido entre a Rua do Infante D. Henrique e a Rua de Mouzinho da Silveira;

· Avenida de Paiva Couceiro, no troço compreendido entre a Rua de Sabrosa e a Rotunda Manuel Pinto de Azevedo Júnior