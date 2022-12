Marcelo considera Tolentino como símbolo da projeção espiritual do país no Mundo

JN Hoje às 21:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República, afirmou, nesta segunda-feira, que José Tolentino Mendonça é um "excecional símbolo da nossa projeção espiritual no Mundo". Palavras deixadas por ocasião da entrega do Grande Prémio Fundação Ilídio Pinho ao cardeal que o Papa Francisco nomeou, em setembro, como responsável pelo Dicastério para a Cultura e a Educação do Vaticano. A cerimónia decorreu no salão nobre da Câmara do Porto.

Antes de se referir ao galardoado, Marcelo Rebelo de Sousa havia citado os nomes de António Guterres e de Álvaro Siza como símbolos da projeção portuguesa no Mundo, no primeiro caso em termos políticos, no segundo em termos culturais. "Todos eles expoentes da portugalidade", acrescentou, já depois de incluir o cardeal madeirense.

Agradecendo-lhe por ser "um dos melhores de todos nós", o chefe de Estado disse ainda que o facto de o prémio ter sido atribuído pela primeira a José Tolentino Mendonça significa que se começou "por onde faz sentido: olhar alto e longe". Concluiu que homenageá-lo "é homenagear Portugal".

PUB

Sobre a portugalidade, o homenageado referiu que o país "deve salvaguardar a sua identidade", reforçando-se como um projeto nacional, e sublinhou que "Portugal precisa hoje de dar mais valor político à esperança". Não esqueceu as palavras do Papa, para referir que só juntos, "na fraternidade e solidariedade", é possível construir a paz.

Ilídio Pinho, presidente da fundação, disse que este prémio "é o primeiro de muitos que, todos os anos, vão distinguir quem ousar fazer a diferença". Já Rui Moreira, presidente da Câmara, classificou a personalidade de Tolentino Mendonça como "inspirada e inspiradora" e que tem iluminado muitos "com a sua inteligência e o seu saber, com a sua escrita e o seu pensamento, com a sua tolerância e o seu humanismo".

O poeta e ensaísta José Tolentino Mendonça tem vindo a protagonizar uma ascensão meteórica na Santa Sé. Criado cardeal por Francisco em 2019, dirigiu o Arquivo a Biblioteca do Vaticano antes de assumir o Dicastério para a Cultura e Educação.

Além do prémio, no valor de 100 mil euros, o cardeal madeirense recebeu uma medalha desenhada propositadamente por Álvaro Siza para a ocasião.