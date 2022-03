Marcelo marca presença em assinatura de protocolo para residência no Porto

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcará presença no Porto na próxima quinta-feira a propósito da cerimónia de assinatura do protocolo entre a Câmara do Porto e a Federação Académica do Porto para instalar uma residência universitária num edifício municipal, no Centro Histórico.

De acordo com uma nota enviada às redações pela Câmara do Porto, "o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcará presença na cerimónia, que será antecedida por uma visita ao espaço, conduzida pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e pela presidente da Federação Académica do Porto (FAP), Ana Gabriela Cabilhas".

A cerimónia decorrerá a partir das 15.30 horas.

O edifício na Rua da Bainharia, já recuperado pela empresa municipal Porto Vivo, tem capacidade para 20 quartos e será cedido à FAP por 30 anos pelo valor simbólico mensal de 50 euros. Ainda de acordo com a Autarquia, "fruto da aliança estratégica que envolve ainda a Universidade do Porto, a residência universitária abrirá à comunidade estudantil já no próximo ano letivo".

Na cerimónia, marcarão também presença o reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, o presidente do Instituto Politécnico do Porto, elementos da vereação da Câmara do Porto, membros da Academia do Porto e presidentes de associações de estudantes da cidade.