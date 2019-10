Marcelo Rebelo de Sousa não vai estar na reabertura do Pavilhão Rosa Mota

Marta Neves Hoje às 12:08 Facebook

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa não estará presente, nesta segunda-feira, na reabertura do Pavilhão Rosa Mota, no Porto, conforme estava previsto.

De acordo com fonte do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa estará nesta tarde de segunda-feira a fazer exames médicos.

No entanto, segundo fontes próximas do processo, contactadas pelo JN, o presidente da República ter-se-á sentido desconfortável com a polémica em torno do nome do pavilhão. O recinto reabre nesta tarde de segunda-feira, após obras de reabilitação, com o nome Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota".

A atleta diz sentir-se enganada e também já fez saber que não estará presente na cerimónia.

No passado dia 8, Rosa Mota esteve no Palácio de Belém com Marcelo Rebelo de Sousa, para a apresentação do programa desportistas, que visa colocar em diálogo jovens e figuras de várias modalidades.

Na ocasião, o presidente da República não poupou nos elogios à campeã olímpica de 1988: "A Rosa Mota é mais importante do que todos os governos ou presidentes de Portugal".

"A Rosa Mota projetou Portugal no mundo na década de 80. É a pessoa mais simples que conheço, é humilde e "terra a terra". É alguém que gosta de ajudar os outros e contribuiu de forma única para puxar o país para cima", acrescentou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa considerou a antiga atleta um "símbolo do que há de melhor no país, porque tem uma visão mundial de fraternidade e diálogo".

No passado dia 20, a atleta também esteve com Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, na inauguração da extensão do Parque Oriental do Porto, em Campanhã.