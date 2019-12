Marcos Alves Teixeira é o novo presidente da Federação Académica do Porto

Hoje às 20:37 Facebook

Marcos Alves Teixeira, de 23 anos, é o novo presidente da Federação Académica do Porto (FAP) para o mandato de 2020, tendo arrecadado esta quinta-feira 19 votos a favor, quatro votos em branco e zero votos nulos.

Em declarações à Lusa, Marcos Alves Teixeira, que concorreu sozinho à sucessão de João Pedro Videira, afirmou que pretende dar "continuidade ao trabalho desenvolvido" pela anterior equipa, mas também "alargar o leque de ação da federação" à cidade, região, país e Europa.

"Costumo dizer que onde há um estudante, a FAP tem de ter uma resposta para lhe dar. É essa a nossa motivação, vamos continuar o trabalho e tentar alargar ainda mais o leque que é a ação da FAP à cidade, ao país e também, esperamos nós, à Europa", salientou.

O jovem, que frequenta o 5.º ano do mestrado integrado de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, explicou que quer, por isso, "criar uma relação mais positiva e íntima" entre a federação académica e a cidade do Porto, nomeadamente na área social e cultural.

"Queremos tornar a FAP num agente de cultura, criando relações muito mais envolvidas com os agentes de cultura da cidade e usar isso como uma forma de coesão da própria academia, desenvolvendo uma relação mais direta entre a cidade que nos acolhe e nós, que somos uma população, não muito permanente", sublinhou.

Outro dos objetivos para o próximo ano é também alargar a ação da federação aos restantes municípios da Área Metropolitana do Porto e "chegar aos estudantes que vivem fora do Porto" e que são, igualmente, "embaixadores da academia".

"São várias as associações de estudantes que são federadas e estão fora da cidade. Há um conjunto de jovens que beneficiam da nossa ação, mas que podem beneficiar muito mais, em todas as áreas", referiu.

Paralelamente, o presidente da federação acredita que o início da nova legislatura é fundamental para "abrir discussões sobre os temas estruturantes" com a classe política.

"Temos o início de uma nova legislatura, que é o momento para começarmos a abrir discussões sobre temas estruturantes, que podem demorar tempo, como é o caso do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior que nós achamos que deve ser revisto, ou a ação social que continua a ser uma preocupação para nós", frisou.

Quanto ao alargamento da ação da FAP à Europa, Marcos Alves Teixeira acredita que o programa de mobilidade de estudantes que sucederá ao Eramus+ vai potenciar "ainda mais a troca de experiências", mas também a própria "digitalização do Ensino Superior".

Por fim, o presidente, que toma posse na segunda-feira, às 18.30 horas, no Salão Árabe do Palácio da Bolsa, no Porto, avançou à Lusa que, sendo a sustentabilidade ambiental uma das "grandes preocupações" da equipa, a federação vai tentar atingir a neutralidade carbónica em todas as suas ações até ao final de 2020.