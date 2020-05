Marginais do Porto e Matosinhos com trânsito condicionado ao fim de semana

Marisa Silva Hoje às 12:27 Facebook

O acesso automóvel às marginais do Porto, de Matosinhos e de Leça da Palmeira vai estar condicionado ao fim de semana. A medida pretende aumentar o distanciamento físico entre os transeuntes e combater a propagação do novo coronavírus.

No Porto, as restrições entram em vigor já este sábado. Aplicam-se entre as 14 e as 19 horas de sábado e entre as 9 e as 19 horas de domingo, nas avenidas Montevideu, Brasil e Dom Carlos I, bem como na Rua do Coronel Raúl Peres.

Com os condicionamentos, a Câmara alerta que o limite de velocidade passa a ser de 20 quilómetros por hora, tal como previsto pelo Código da Estrada. A Autarquia ressalva ainda que a medida não se aplica a moradores, ao transporte público, aos táxis e TVDE, bem como às operações de cargas e descargas.

"Com a transição do Estado de Emergência para a Situação de Calamidade, e não obstante o facto de este enquadramento ser menos restritivo do que aquele que se encontrava vigente, mantém-se o dever cívico de recolhimento domiciliário bem como da necessidade de se manterem as medidas de distanciamento físico indispensáveis no combate ao contágio e à propagação do vírus SARS-CoV-2 (covid -19)", refere a Autarquia em comunicado.

A partir deste sábado, as mesmas restrições serão adotadas pela Câmara de Matosinhos, mantendo-se em vigor enquanto Portugal se encontrar em situação de calamidade.

Assim, e segundo a Lusa, estará condicionado o acesso automóvel à Avenida General Norton de Matos, entre as 14 e as 19 horas de sábado, e entre as 9 e as 19 horas de domingos e dias feriados, no troço entre a Avenida da República e a confluência da Avenida General Norton de Matos com a Rua Roberto Ivens, com a única exceção do acesso ao parque de estacionamento.

De igual forma será condicionada, nos mesmos horários, a marginal de Leça da Palmeira, ou seja, a Avenida da Liberdade, entre a Rua Belchior Robles e a Avenida dos Combatentes.