Marginal marítima do Porto cortada devido ao mau tempo

A circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, no Porto, será interrompida a partir das 20 horas desta quinta-feira.

Devido à previsão de aumento significativo da agitação marítima, a Proteção Civil Municipal vai interromper a circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, a partir das 20 horas desta quinta-feira. São de esperar condições meteorológicas adversas, nomeadamente agitação marítima e vento forte - estará em vigor, entre a meia-noite de dia 4 e a meia-noite horas de 6 de dezembro, um aviso laranja para agitação marítima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se a ocorrência de ondas de noroeste com 5 a 7 metros de altura significativa, podendo atingir 10 a 14 metros de altura máxima.

"Assim, por precaução, torna-se necessário interromper a circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, na zona da barra do Douro, a partir das 20 horas desta quinta-feira", anuncia a Câmara do Porto. O trânsito será restabelecido logo que as condições do mar o permitam, sendo feita uma reavaliação da situação no final da manhã de domingo, dia 6 de dezembro.

A Proteção Civil Municipal alerta que, em consequência das condições meteorológicas adversas, poderão ocorrer efeitos nos quais se inclui a possibilidade de inundação por galgamento costeiro nas zonas historicamente mais vulneráveis, eventuais dificuldades com embarcações e possibilidade de acidentes junto à costa devido à agitação marítima, danos em estruturas montadas ou suspensas e queda de árvores, ramos e estruturas soltas.

Deste modo, a Proteção Civil Municipal recomenda à população que tome as devidas precauções, apelando ao respeito pelos perímetros de segurança estabelecidos para peões e veículos junto da orla costeira e acessos aos molhes e aos cortes de trânsito implementados nestas zonas.