Maria José Azevedo será nova Provedora do Munícipe do Porto

Maria José Azevedo vai ser a nova Provedora do Munícipe do Porto, sucedendo a Marques dos Santos, que abandona o cargo três anos e meio depois.

O nome de Maria José Azevedo, que já foi vereadora da Câmara do Porto pelo PS, será votado na próxima reunião de Câmara. O seu mandato começará no início de 2022.

"O seu longo percurso profissional e político está, manifestamente, associado ao seu profundo sentido de serviço público, em particular com o trabalho que desenvolveu na cidade do Porto, enquanto autarca, na área da habitação social, no combate à pobreza e à exclusão social", justifica a proposta.

"Desde a data de criação do provedor do Munícipe, em junho de 2018, foram rececionados por esta unidade municipal 2.030 reclamações, queixa/denúncias e solicitações que desencadearam 1931 processos de esclarecimento e/ou resolução de conflitos", contabiliza a Câmara do Porto.

"Neste período, o Provedor do Munícipe dirigiu aos serviços e às empresa municipais 30 recomendações de índole mais genérica, formulou 46 notificações específicas de inconformidades detetadas e apresentou um parecer", acrescenta a Autarquia.