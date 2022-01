Maternidade do Porto voltou a ser a que fez mais partos no país

Marta Neves Hoje às 13:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Centro Materno Infantil do Norte registou 3068 nascimentos em 2021. Instituição prepara ainda para este ano um novo sistema de acompanhamento das grávidas.

O Centro Materno Infantil do Norte (CMIN), no Porto, voltou a ser, no ano passado, a maternidade onde houve mais partos a nível nacional: 3068. Em segundo lugar ficou a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa. Em 2019, o CMIN já tinha sido recordista de nascimentos no país. Na altura, foi a primeira vez que uma unidade do Norte atingiu o feito.

Em 2021, repete-se a situação. Apesar de ter havido uma diminuição geral do número de partos, que se traduziu em menos oito mil nascimentos em todo o país, Caldas Afonso, diretor do CMIN, rejubila com o desempenho da instituição: "É muito bom, porque expressa a massa crítica, que dá uma grande dimensão satisfatória desta estrutura. É nestas alturas que se vê o retorno do investimento público que aqui foi feito".