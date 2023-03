Mau tempo adia chegada do "Greta K" ao Porto de Leixões

Adriana Castro Hoje às 17:19, atualizado às 18:35 Facebook

Perante o mau tempo, a entrada do petroleiro "Greta K" no Porto de Leixões, em Matosinhos, ficou adiada para esta sexta-feira de manhã. A forte ondulação não permite a entrada da embarcação em segurança no porto.

Sem estarem reunidas as condições de segurança para a entrada do petroleiro maltês no Porto de Leixões, as condições meteorológicas serão reavaliadas às primeiras horas desta sexta-feira, estando prevista a chegada da embarcação "entre as sete e as oito da manha". "Em princípio, o mar e a agitação marítima irão decrescer durante o período noturno e penso que haverá condições para fazer essa entrada [do navio] entre as sete e as oito da manhã", disse o comandante da capitania do Porto do Douro, Silva Rocha, ao final da tarde desta quinta-feira.

Perante as manobras de aproximação que começaram a ser feitas durante a manhã, a embarcação está já a cerca de cinco quilómetros do Porto de Leixões, em Matosinhos. Foi precisamente durante essa operação, acrescentou Silva Rocha, que as equipas constataram "que a força do mar era demasiada para a velocidade que o reboque terá de ter para entrar [no Porto de Leixões] e portanto decidimos abortar essa manobra, projetando-a para a amanhã".

"O navio está muito bem conservado exteriormente e como tenho vindo a dizer desde o início, o modo de terminar com este tipo de ocorrências é isolar o espaço onde ocorreu o princípio do incêndio [a casa das máquinas], que continua completamente isolado. As restantes estruturas e compartimentos estão no estado normal", acrescentou o comandante, reafirmando que o incêndio que deflagrou esta terça-feira está extinto.

Quanto à trasfega de combustível, "também não há decisão a esse respeito". "A nossa prioridade e o foco tanto das autoridades é manter o navio em segurança dentro do porto e depois serão tomadas todas as medidas que poderão conduzir a uma maior segurança", concluiu Silva Rocha.