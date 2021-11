Médica de Famalicão de folga salva homem em centro comercial no Porto

Sofia Cristino Hoje às 21:42, atualizado às 23:32 Facebook

Foi por acaso que Isabel Freitas, 30 anos, passou pelo centro comercial Via Catarina, no Porto, no fim de semana. "Um acaso" que não esquece porque salvou a vida a um homem de 61 anos que sofreu uma paragem cardiorrespiratória.

"O tempo é crucial e é nossa obrigação atuar, é uma vida humana", diz ao JN a médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Famalicão, que estava de folga no sábado quando aconteceu o incidente.

Isabel ia ter com os pais à Rua de Santa Catarina para um passeio pelo centro do Porto, mas para chegar lá tinha de passar por dentro do shopping, onde tinha estacionado. "Apercebi-me que havia um aglomerado de pessoas, mas nem valorizei porque estava cheio de gente. O meu pai ligou-me a dizer que uma pessoa tinha colapsado e voltei para trás", recorda.

Quando chegou, começou logo as manobras de reanimação e pediu aos seguranças do centro comercial para chamarem o INEM e irem buscar o Desfibrilhador Automático Externo (DAE), existente no centro comercial. "Ninguém verificou se o homem tinha pulso. Estavam à volta dele e diziam que estava roxo e não estava a respirar. As pessoas têm tendência para ficar a olhar, há uma inércia que não é por mal, é por falta de conhecimento", explica.

Para a médica de Famalicão "faria sentido os seguranças dos centros comerciais terem formação em suporte básico de vida, assim como haver cursos ou disciplinas logo nas escolas". "É fácil e faz toda a diferença", diz Isabel Freitas, que tem consciência que salvou uma vida.

"Quando a VMER de Gaia chegou, cerca de 20 minutos depois, porque a do São João e Santo António estavam ocupadas, ele já estava consciente. Também sou médica na VMER e muitas vezes chegamos e não conseguimos reverter a situação. O tempo é muito importante".

O sexagenário, que estava a passear sozinho pelo Via Catarina não tinha nenhuma doença conhecida nem fazia qualquer medicação. Já consciente, foi ainda assistido pela VMER de Gaia e transportado para o Hospital de Santo António.