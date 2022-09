Meia Maratona do Porto já tem 18 mil inscritos

Beatriz Lima Hoje às 16:15 Facebook

A Meia Maratona do Porto está de volta à cidade neste domingo. A 15.ª edição da prova conta já com 18 mil atletas inscritos, de 61 nacionalidades. A partida será dada às 9 horas na Avenida Dom Carlos I (Passeio Alegre), onde também estará a meta. A par da corrida de 21 quilómetros, existirá também a mini maratona de cinco quilómetros destinada às famílias.

Neste ano há novidades: "Não vamos passar em Gaia porque não podemos atravessar a ponte Luís I, vamos ter a transmissão em direto na RTP e acredito que vá existir uma marca a nível mundial, que é fazer a meia maratona em menos de uma hora, aqui no Porto", revelou ao JN Jorge Teixeira, diretor geral da Runporto, entidade organizadora.

A meia maratona do Porto pertence à World Athletics com o selo Road Race Label, que comprova que esta é uma das melhores provas no circuito mundial.

A prova, que atrai atletas e familiares que vêm à cidade do Porto para participar na competição, é uma fonte de rendimento. "É uma prova reconhecida internacionalmente, não só pelo número de atletas que estão envolvidos, de de diferentes nacionalidades, mas também pela promoção da cidade lá fora e pelo valor económico que gera", afirmou Catarina Araújo, vereadora do Desporto da Câmara do Porto. "As pessoas vêm e ficam aqui durante o fim-de-semana e efetivamente gastam e investem na cidade, gerando valor económico nas dormidas, nas refeições, no comércio e, sob esse ponto de vista, a prova muito relevante", concluiu.

"É um evento fundamental porque junta a elite com o atletismo de base. Juntam-se os campeões, às vezes medalhados olímpicos, com o praticante informal, pouco treinado, mas que quer participar, pela saúde e bem-estar. A prova também é marcada pela cidade, não é uma qualquer, é o Porto, de uma beleza extraordinária", indicou Jorge Vieira, presidente da Federação de Atletismo.

Ainda há inscrições estão disponíveis no site da organização até sábado, tendo o custo de 25 euros na prova de 21 quilómetros e 15 euros na prova de cinco.