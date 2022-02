Meio ano de prejuízo com mudança na Rua D. Afonso Henriques em Gondomar

Lojistas em agonia pedem à Câmara de Gondomar que não avance para obra geral, que vai alargar passeios. Município revê esplanadas.

Comerciantes e moradores da zona da Areosa, em Gondomar, estão contra as alterações de trânsito feitas na Rua D. Afonso Henriques - uma das vias mais utilizadas no Grande Porto -, como o sentido único descendente e a eliminação de uma das faixas de rodagem. Meio ano depois de ter sido implementada, a título experimental, a solução é contestada e perante o acumular de prejuízos, os lojistas pedem à Autarquia que não avance com a empreitada geral, que inclui o alargamento dos passeios. A Câmara, que quis desafogar a artéria, vai rever as esplanadas, mas mantém a intenção de alargar os passeios.

Bruno Ferreira, do talho Carnes Casal, aberto há 12 anos, é um dos que ponderam fechar portas se as alterações avançarem: "Isto piorou muito. Desde agosto já fecharam seis negócios! Faturamos menos 250 mil euros e tivemos já de despedir dois funcionários". Para o comerciante, a falta de clientes é provocada pela mudança dos autocarros [no sentido ascendente] para a Rua Heróis da Pátria, sugerindo que a situação seja corrigida na D. Afonso Henriques com a criação de um canal bus, a exemplo do que acontece na Rua de Costa Cabral, no Porto. "Criaram aqui lugares para cargas e descargas que são utilizados para estacionamento abusivo. É uma pouca vergonha", acrescentou.