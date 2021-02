Memória da violoncelista Guilhermina Suggia continua desalojada

Alfredo Teixeira Hoje às 14:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Casa onde viveu e morreu no Porto é centro de beleza e estética. Quinta dos Girassóis, na Maia, onde recebia amigos, está em ruínas.

A violoncelista Guilhermina Suggia, que morreu há 70 anos, continua sem um espaço físico e evocativo na cidade do Porto, onde nasceu, nem noutros concelhos da Área Metropolitana, como a Maia, onde passava temporadas. A casa onde viveu e morreu, na portuense Rua da Alegria, é hoje um centro de beleza e estética. A quinta que possuía no centro da Maia está praticamente em ruína. A Câmara do Porto ainda pensou há uns anos criar um pólo museológico, mas atualmente diz que "não está nenhum projeto em curso ou planeado", sendo a memória da artista "promovida através de uma programação cultural diversa".

A imponente casa do número 665 da Rua da Alegria, no Porto, não passa despercebida. Cor de rosa, destaca-se do restante casario velho e degradado pelo seu bom estado de conservação, muito graças ao trabalho de um grupo de cidadãos que em 2017 propôs à autarquia a sua classificação. O imóvel foi comprado por Guilhermina Suggia em 1924. A violoncelista nasceu junto à Ribeira, na freguesia de S. Nicolau, mas cedo foi viver com os pais para Matosinhos, para a Rua do Godinho.