Mercado do Bolhão reabriu há um mês e é um sucesso: "Por este andar, compro a casa ao senhorio"

Mercado do Bolhão, no Porto, reabriu há um mês. Número de visitas já superou o meio milhão e o negócio tem florescido.

"Por este andar, compro a casa ao senhorio." Em cinco ou dez anos, Paula Viana acredita que terá dinheiro para comprar a casa onde vive. Há 38 anos que vende no Mercado do Bolhão, no Porto, 18 dos quais a vender fruta. Está há precisamente um mês na casa nova e confessa: "Vendo muito mais". O sucesso é transversal a todas as bancas, mas Luísa Silva não se fia nos últimos 30 dias. "Há gente que é curiosa e que gosta de ver", observa, receando uma diminuição da afluência à medida que o espaço deixe de ser novidade.