Mercado do Bolhão só abrirá ao público no segundo trimestre de 2022

O Mercado do Bolhão, no Porto, só abrirá ao público no segundo trimestre de 2022. O autarca Rui Moreira disse, esta segunda-feira, em reunião de Câmara, que a obra de reabilitação fica pronta "até ao final do ano". Mas depois seguir-se-á uma fase de instalação de equipamentos, ensaios e vistorias. Na próxima segunda-feira, os vereadores da Autarquia irão visitar o mercado.

A visita foi sugerida pela vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, e a ideia foi acolhida por Rui Moreira, que agendou a data e prometeu também marcar presença.

Relativamente à cor do imóvel, que tem dado que falar, o presidente da Câmara do Porto esclareceu que "é a cor original". Relativamente ao atraso da empreitada e sobre quem irá arcar com os custos, o autarca explicou que o assunto está a ser acompanhado pela empresa municipal Go Porto e que "há atrasos que poderão ser imputados à construtora".

Mas ressalvou que surgiram contratempos de vária ordem. "Por exemplo, no caso do varandim, que é de betão, verificou-se que a plataforma não tinha condições de ser trabalhada. O caso foi levado à Direção do Património. E a tramitação durou mais de seis meses. Houve outros problemas, arqueológicos, relativos a escavações e de outro tipo. A pandemia também interferiu. Aconteceu, por exemplo, um tipo específico de lousa demorar a vir do estrangeiro. Demorou meses", explicou.

Neste momento, já estão a ser entregues aos inquilinos do exterior as chaves das respetivas lojas, cujas obras, no interior da maioria destes espaços, já se encontram concluídas.

No início de 2022 irão realizar-se todos os ensaios e vistorias, assim como serão executadas outras empreitadas autónomas, como a instalação de equipamentos, sinalética e toldos. Ou seja, no primeiro trimestre de 2022 o Bolhão será dotado de todo o equipamento necessário para o seu normal funcionamento. A abertura ocorrerá no segundo trimestre.

O Município do Porto irá continuar a pagar aos comerciantes e inquilinos até ao seu regresso ao mercado.