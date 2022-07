Mercado do Bolhão vai permitir ligação entre ruas

O mercado do Bolhão, no centro do Porto, que vai reabrir a 15 de setembro depois de quatro anos de obras de requalificação, terá uma série de novidades, tanto para os comerciantes como para os compradores. Entre elas, uma ponte que fará a ligação entre as ruas de Sá da Bandeira e de Alexandre Braga, uma saída direta para a estação de metro e 12 elevadores.

As novidades foram anunciadas por Rui Moreira, presidente da Câmara, na manhã desta sexta-feira, numa sessão, que decorreu no local, de apresentação da imagem gráfica do renovado mercado. O autarca salientou também como novidade o facto de os dez restaurantes que vão abrir, no lado virado para a Rua Formosa, terem assumido o compromisso de fazer as compras no Bolhão.

Por outro lado, lembrou que todas as descargas vão ser feitas na cave, acabando-se assim com os constrangimentos de trânsito e evitando-se que as carrinhas tapem o edifício, cujo projeto de renovação é da autoria do arquiteto Nuno Valentim Lopes. A propósito, salientou o novo mercado tem "uma enorme capacidade logística".

"A cidade decidiu que o Bolhão era seu", disse Rui Moreira, salientando que o espaço teve de ser "adequado aos novos tempos". Quanto à cor exterior, explicou que é a de origem, do projeto de 1914, e que "procura reproduzir o granito portuense quando exposto ao sol".