Mercado ecológico no Porto durante o fim de semana

O espaço Pólo Zero, da Federação Académica do Porto, junto à Torre dos Clérigos, recebe neste fim de semana o MyCloma Fest. O "mercado ecológico que reúne diferentes marcas, artistas e pequenos produtores" pretende "promover uma atitude de compra mais responsável e ética, com vista à preservação do planeta". A entrada é gratuita e as portas estarão abertas das 10 às 19 horas.

À semelhança de anos anteriores, o mercado não se esgota na venda de roupa em segunda mão. Também marcarão presença algumas marcas como a Mineral Organic Crafts, especializada em ambientadores ecológicos de base mineral, artesanais e biodegradáveis, a CerAmor Cerâmica, de loiça de mesa e jarras decorativas, a Mynte, de produtos de primeira necessidade e complementos para a rotina diária, ou a Palmirita, de compotas e outros artigos regionais e biológicos.

Na iniciativa será divulgada a tote-bag MyCloma, "uma peça com um design diferenciador e único, totalmente produzido através de desperdício têxtil e confecionado por utentes de uma IPSS do Porto e por reclusos do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira".

Na edição do ano passado, o mercado registou mais de quatro mil visitantes.

"A 3.ª edição do MyCloma Fest será um grande momento para reforçar a aposta na área da sustentabilidade e da responsabilidade social e mais uma oportunidade para divulgarmos todo o trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos dois anos. Adicionalmente, contamos com parceiros de excelência que nos ajudam a dar um selo de qualidade a um evento que preparamos com muita dedicação e empenho", observa a organização.