Mercado Temporário do Bolhão passa a encerrar às 16 horas

O Mercado Temporário do Bolhão, instalado no centro comercial La Vie, na Rua de Fernandes Tomás, no Porto, mantém-se a funcionar de segunda a sábado mas a partir desta terça-feira passa a encerrar às 16 horas. A hora de abertura mantém-se às oito horas.

O horário de funcionamento reduzido vai manter-se enquanto vigorar o atual Estado de Emergência, "bem como se houver uma prorrogação do mesmo", informa a Câmara do Porto através da sua página oficial.

A partir desta terça-feira, a hora de encerramento do Mercado Temporário do Bolhão é às 16 horas.

A Autarquia ressalva que "continuam asseguradas todas as medidas de higienização e contenção para que os visitantes tenham, sempre em segurança, acesso aos melhores produtos que a terra e o mar oferecem". "Além da obrigatoriedade de uso de máscara, do distanciamento físico e do controlo de lotação (250 pessoas em simultâneo), estão ainda disponíveis inúmeros pontos de desinfeção com álcool-gel", acrescenta a Câmara do Porto, ressalvando que "a todo o momento as medidas de contenção poderão ser objeto de revisão".

O atendimento preferencial mantém-se para as pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas idosas com mais de 65 anos, grávidas, pessoas acompanhadas de crianças de colo, profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, socorro, proteção e prestação de serviços de apoio social.