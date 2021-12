Mercados de rua: "Socializar também faz falta e é bom. Não é só vender"

Ana Correia Costa Hoje às 14:08 Facebook

Mercados de velharias e usados resistem e marcam praças e jardins de vários concelhos do Grande Porto.

Para uns, é quase um vício: estão sempre em busca de novidades antigas, que compram para vender em várias feiras de velharias e usados pelo Porto e arredores. Para outros, é ainda uma distração, que vale sobretudo pelo convívio e amizade entre feirantes. Seja como for, há sempre uma feira, a cada fim de semana, a animar uma praça, um jardim ou um mercado - desde que S. Pedro e a pandemia permitam.

Os comerciantes dizem que o negócio se vai recompondo, após a paragem forçada pela crise sanitária, mas ainda não retomou o ritmo dos tempos em que ninguém imaginava vir a precisar de máscara a desinfetante para ir a uma feira. "Acho que as pessoas ainda estão com algum receio. E as coisas estão a piorar...", lastima Abel Pacheco, que acabara de negociar a venda de um tacho de cobre de valor regateado até à última. "Vai bem servido, leva aí uma peça", dizia ao cliente Maria de Jesus, com quem o vendedor partilha a vida e a banca na Feira de Antiguidades da Póvoa de Varzim.