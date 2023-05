Mercearias resistem e ganham novos clientes

Pedro Emanuel Santos Hoje às 10:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Entrar numa mercearia é penetrar em memórias antigas que parecem descoladas da realidade atual, em que abunda a oferta de grandes superfícies comerciais. Mas ainda é possível encontrá-las no Grande Porto, sobrevivendo a custo e mantendo uma relação de proximidade singular com a clientela, sempre fiel e cada vez mais envelhecida.

No entanto, os últimos tempos foram de mudança lenta. O aumento da inflação e do consequente aumento dos preços e o fim do IVA nos produtos de cesta básica trouxe um novo fôlego a estes estabelecimentos que fazem da proximidade questão de honra. Um pequeno sinal de esperança que não atenua as queixas e o lamento por um futuro incerto. Mas sempre de olhos postos no futuro e sem deixar cair o fundamental, a relação quase umbilical com os seus clientes, tratados com especial deferência e particular atenção. E mais acarinhados agora que se vivem tempos difíceis, com a inflação a causar cada vez mais dificuldades e a reduzir o poder de compra. Apesar da concorrência apertada de espaços com outra dimensão e capacidade de oferta, as mercearias continuam a resistir e a subsistir. Não com os mesmos números de outrora, quando os dias eram marcados por movimento em força, mas sempre olhando de frente o futuro. São pequenos focos do comércio de proximidade que vão ganhando força. Uma caminhada que se faz dia após dia, fazendo contas à sobrevivência e tendo sempre como foco central os clientes, cujos nomes quem está atrás do balcão os sabe de cor, como se fossem visita de casa.