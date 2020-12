Mercedes convida autarca de Gaia para discussão sobre mobilidade

Adriana Castro Hoje às 16:47 Facebook

A primeira edição das "SocTalks", promovida pela Sociedade Comercial C. Santos, o concessionário Mercedes-Benz e smart, vai ser transmitida online esta quinta-feira às 16 horas e terá o presidente da Câmara de Gaia e do Conselho Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, como convidado. Será transmitida via Facebook e YouTube.

O tema da primeira conversa, marcada para as 16 horas desta quinta-feira, será "Mobilidae Urbana - o futuro está aí?". Os participantes já confirmados são, além do autarca de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, Bruno Borges, doutorado em mobilidade urbana e "head of operations" na empresa Free Now, Jorge Morgado, diretor de comunicação da Metro do Porto. A moderação estará a cargo do jornalista do Jornal de Negócios, António Larguesa.

O painel contará ainda com Aquiles Pinto, relações públicas da Sociedade Comercial C. Santos. O concessionário está instalado na Maia.

Conversas para esclarecer o público

O que motivou o histórico concessionário a avançar com esta iniciativa foi a realização de uma "discussão isenta e genérica de temas importantes para a economia e para a mobilidade", considetando ainda que "que as empresas têm um papel fundamental na discussão do presente e futuro de áreas-chave para economia e sociedade".

"A ideia é que se trate de pequenas conversas informais que sirvam para, de forma simples, esclarecer melhor o público", esclarece o concessionário em comunicado.