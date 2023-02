Metade das 957 ilhas do Porto condenada ao desaparecimento

Adriana Castro Hoje às 10:05 Facebook

Estratégia do município passa por adquirir mais complexos e reabilitá-los. Em Cortes, Ramalde, nascerá novo edifício. Plano que apoia reabilitação só tem cinco candidaturas e 20 pedidos de informação.

Está feito o diagnóstico: contam-se 957 ilhas no Porto e metade está condenada ao desaparecimento. As más condições em que foram construídos estes conjuntos habitacionais e o seu elevado estado de degradação ditam a inviabilidade de recuperar grande parte deles, mas o objetivo é preservar e adaptar os restantes. Só que, por parte dos proprietários, apenas 20 pediram informações ao município quanto à viabilidade de submeterem uma candidatura ao 1.º Direito - com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência -, permitindo-lhes aceder a financiamento para reabilitar estas casas. Há cinco candidaturas entregues, no valor total de 2,9 milhões de euros. Duas estão aprovadas.