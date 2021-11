Metro a circular na Ponte da Arrábida "não fazia sentido"

Adriana Castro Hoje às 08:54 Facebook

Tiago Braga, presidente da Metro do Porto, recusa críticas de processo apressado para construir travessia Financiada pelo PRR, infraestrutura tem de estar pronta dentro de quatro anos.

Considera inoportuna a discussão em torno da nova ponte de metro sobre o Douro e rejeita as acusações de que a Metro está a conduzir o processo com "pressa". Tiago Braga, presidente da Metro do Porto, diz que a empresa "considerou praticamente todas as opções" no que toca ao traçado da segunda linha de Gaia, que vai ligar a Casa da Música, no Porto, a Santo Ovídio. Tanto que nem a Ponte da Arrábida foi excluída dessa análise, mesmo que nunca tenha sido "verdadeiramente uma opção".