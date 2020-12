Metro do Porto arranca com trabalhos de exploração arqueológica na futura Linha Rosa

JN/Agências Hoje às 10:54 Facebook

A Metro do Porto inicia na próxima semana os trabalhos de exploração arqueológica ao longo do traçado da futura Linha Rosa, com a duração prevista de um mês, prévios ao arranque da construção.

"As sondagens arqueológicas vão incidir sobre três pontos específicos em redor da futura Estação de S. Bento, todos eles localizados na Praça da Liberdade e no Largo dos Lóios. Dada a natureza dos trabalhos - manuais, efetuados sem recurso a máquinas -, não haverá qualquer tipo de impacto ambiental", refere a empresa, em nota enviada hoje à agência Lusa.

A Metro do Porto sublinha que "a intervenção tem a duração prevista de um mês e obrigará apenas a ligeiros condicionamentos pedonais, mantendo-se a total normalidade de circulação rodoviária".

A nova Linha Rosa do Metro do Porto é formada por quatro estações e cerca de três quilómetros de via, ligando S. Bento/Praça da Liberdade à Casa da Música, servindo o Hospital de Santo António, o Pavilhão Rosa Mota, o Centro Materno-Infantil, a Praça de Galiza e as faculdades do polo do Campo Alegre.

"Posteriormente, já nas primeiras semanas de 2021, irão arrancar trabalhos idênticos em outras áreas do percurso da Linha Rosa (...)", acrescenta a Metro do Porto.

A empresa explica que "os trabalhos de exploração arqueológica são prévios e obrigatórios para o arranque das obras de construção propriamente dita", o que sucederá, segundo a nota, "igualmente em breve", sem especificar uma data.

A Linha Rosa tem sido contestada por vários grupos ambientalistas do Porto que pedem que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) chumbe o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), obrigando a Metro do Porto a alterar a execução do projeto prevista para o local.

Em 05 de novembro, a Metro do Porto informou ter adjudicado a construção da nova Linha Rosa, que se materializará após validação do Tribunal de Contas.

Também o Bloco de Esquerda já veio dizer que várias associações ambientalistas têm vindo a denunciar estes projetos e que, no caso da Linha Rosa, a Metro do Porto "estava obrigada pela DIA [Declaração de Impacte Ambiental] a compatibilizar a conceção da estação da Galiza com a preservação integral do Jardim de Sophia".

Na quarta-feira, o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, garantiu que conhece "bem" o relatório da Metro do Porto que contempla 11 eixos traduzidos em sete novas linhas, apontando para um "projeto para 10 anos, que em 10 anos estará concretizado".

"Já conheço o estudo e conheço-o bem", disse o ministro, à margem da assinatura de um protocolo entre a tutela e o Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA), em Matosinhos, quando confrontado pelos jornalistas com o facto de estar agendado para aquele dia a entrega do relatório final da expansão da Metro do Porto, numa cerimónia entretanto cancelada.

Em causa está o relatório final sobre as novas linhas de metro, que contempla 11 eixos de metro que se refletem em sete novas linhas.