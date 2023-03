Metro do Porto com mais veículos a circular a partir de segunda-feira

Haverá mais composições de metro a circular a partir de segunda-feira, principalmente nas horas de ponta. Em causa está a elevada procura pelo serviço, que já supera os números de 2019 e 2022.

A circulação de mais veículos deverá sentir-se, desde logo, na linha Vermelha, entre o Estádio do Dragão, no Porto, e a Póvoa de Varzim. Dará entrada "mais um veículo duplo" na hora de ponta da manhã, informa a Metro do Porto, "passando a circulação nesta altura a fazer-se exclusivamente em composições duplas". Entre as horas de ponta da manhã e de tarde, naquela linha "estarão dois veículos duplos adicionais a assegurar o serviço regular".

Também na linha Verde, entre Campanhã, no Porto, e o ISMAI, na Maia, "haverá quatro circulações por hora e sentido até ao ISMAI nas pontas da manhã e da tarde, e três na hora do almoço".

Quanto à linha Amarela, entre o Hospital de S. João, no Porto, e Santo Ovídio, em Gaia, "as novidades centram-se no período noturno, onde passam a circular seis veículos por hora em cada sentido", tanto nos dias úteis, entre as 21 horas e a meia-noite, como aos sábados (entre as 22 horas e a meia-noite) e aos domingos (entre as 20 horas e as 23 horas). Neste período, a partir das 20 horas, a linha do aeroporto (Violeta) "será prolongada até à estação do Estádio do Dragão", sempre em veículos duplos.

A ligação a Fânzeres, Gondomar, terá mais dois veículos em circulação por hora e sentido, entre as 20 horas e as 22 horas de segunda a sexta-feira, "juntando-se aos outros dois [veículos] já existentes nos mesmos moldes". Este reforço na linha Laranja deverá manter-se aos sábados, entre as 7 e as 20 horas, e aos domingos entre as 14 e as 20 horas.

Os horários que entram em vigor na segunda-feira estão disponíveis aqui.