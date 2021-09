Avaria no metro do Porto leva passageiros a percorrer túnel a pé

Marisa Silva Hoje às 15:18 Facebook

Uma falha no engate entre duas composições da Metro do Porto condicionou, na tarde deste domingo, a circulação entre as estações do Bolhão e da Casa da Música. A avaria foi detetada no túnel que liga o Bolhão à Trindade e obrigou os passageiros a percorrerem o túnel a pé até à Trindade.

De acordo com fonte oficial da Metro do Porto, a avaria ocorreu por volta das 14 horas. As duas composições estavam ao serviço da linha azul, que faz a ligação entre o Senhor de Matosinhos e o Estádio do Dragão.

A circulação esteve condicionada, mas o serviço foi retomado ainda antes das 16 horas.