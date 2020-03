JN Hoje às 16:59 Facebook

A Metro do porto deixa, a partir desta quarta-feira, de exigir a validação e carrregamento de títulos Andante.

A empresa de Metro do Porto anunciou esta terça-feira, através do Facebook, que, a partir de amanhã, todas as máquinas de venda de títulos e todos os validadores estarão desligados.

Até indicação em contrário da empresa, o carregamento e a validação do Andante deixa de ser necessário e obrigatório.