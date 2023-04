Metro do Porto: estação de Soares dos Reis é a mais profunda e mais cara

Adriana Castro Hoje às 10:13 Facebook

Das oito paragens da Linha Rubi, só três, em Gaia, serão à superfície. Na Casa da Música, no Porto, já estão a ser construídos 200 metros de túnel para o metro em direção ao Campo Alegre.

Das oito estações que compõem a futura Linha Rubi do metro do Porto, é a de Soares dos Reis, em Gaia, que mais dinheiro vai custar. E o motivo é fácil de explicar: será a mais profunda de todas, cerca de 23 metros abaixo do solo. As da Arrábida, Candal e Rotunda, também em Gaia, serão construídas à superfície. Tendo cada uma a sua importância individual, o engenheiro civil e diretor do gabinete de projetos da Metro do Porto, Vítor Silva, alerta, ainda assim, para a relevância de olhar para o traçado como parte integrante da rede e não como ligação independente. Até porque prevê-se que este novo traçado capte 12 milhões de validações por ano.

É na Linha Rubi que vai nascer a nova ponte sobre o Douro, para a qual o JN, as câmaras do Porto e de Gaia, e o Ministério do Ambiente, que tutela a Metro, desafiam os leitores a escolher um nome.