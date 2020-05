Marta Neves Hoje às 09:52 Facebook

Uma avaria numa das agulhas da linha do metro do Porto obrigou, esta quinta-feira, à interrupção da circulação entre as estações da Trindade e Casa da Música.

De acordo com fonte da empresa, contactada pelo JN, a avaria verificou-se junto à estação da Lapa.

A situação já foi resolvida e a circulação normalizada desde as 10.11 horas.

Por conta disso, verificaram-se alguns atrasos na circulação do metro.