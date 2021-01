Metro do Porto mantém frequência em hora de ponta e faz "acertos pontuais"

JN/Agências Hoje às 17:15 Facebook

A operação do Metro do Porto vai sofrer "alguns acertos pontuais" na oferta do serviço na próxima semana mantendo, contudo "inalteradas" as frequências em hora de ponta, avançou esta sexta-feira à Lusa fonte oficial da empresa.

"Essa adequação da oferta à procura resultará dos indicadores de que dispomos através da monitorização do sistema em tempo real", referiu a fonte da empresa, depois de, na quinta-feira, o Governo ter anunciado o encerramento das escolas de todos os níveis de ensino a partir de hoje e durante 15 dias.

A Metro do Porto adiantou que hoje os utilizadores deste transporte rondarão os 60 mil, quando o número era de 100 mil no início da semana e superior a 150, em média, ao longo da semana anterior.

"A prioridade do Metro do Porto passa por continuar a assegurar as melhores condições de segurança, higiene e conforto aos seus clientes, garantido o distanciamento social e o cumprimento do limite de dois terços na lotação", sublinhou a fonte.

Além das escolas também todas as creches e ateliês de tempos livres vão permanecer encerrados durante 15 dias, o mesmo acontecendo com os tribunais de primeira instância, que só funcionam para atos processuais urgentes.