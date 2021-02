Metro do Porto: novas linhas esperam há dois meses por um visto

Adriana Castro Hoje às 14:32 Facebook

Para que a Linha Rosa e a expansão da Linha Amarela não percam fundos europeus têm de avançar no terreno em breve. Tribunal de Contas ainda não emitiu visto.

Para que as novas linhas da Metro do Porto fiquem prontas até ao final de 2023 - e assumindo que, durante os trabalhos, não surge nenhum imprevisto -, as obras terão de arrancar durante os primeiros meses deste ano. O lançamento da primeira pedra está dependente da luz verde do Tribunal de Contas. A Metro do Porto está à espera do visto prévio há mais de dois meses, informou ao JN fonte da empresa. As empreitadas foram adjudicadas em novembro, mas tardam a avançar no terreno.