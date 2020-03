Metro do Porto pode gastar até 407,7 milhões na linha Rosa e Amarela

JN/Agências Hoje às 10:10, atualizado às 10:13 Facebook

O Governo autorizou a Metro do Porto a gastar até 407,7 milhões de euros com os novos concursos para construção da linha Rosa e expansão da linha Amarela, que vai incluir um Parque de Material e Oficina.

Publicada esta quarta-feira no Diário da República, a resolução do Conselho de Ministros de 12 de março reforça com um total de137 milhões de euros as duas empreitadas, alvo de concurso público concluído no início do mês com a apresentação de "sete propostas, todas com valores similares" e "substancialmente acima do preço base" de 270 milhões, inicialmente fixado.

A publicação refere a importância de a empresa lançar "de imediato" dois novos concursos públicos para "não comprometer o prazo final do ano de 2023 para a conclusão das empreitadas", embora prolongue a autorização de despesa até 2024/2025.

A resolução aprova "a construção dos troços Casa da Música-S. Bento [linha Rosa, no Porto], a expansão da linha Amarela (Santo Ovídio-Vila d'Este, em Vila Nova de Gaia), que inclui a construção de um Parque de Material e Oficina (PMO) em Vila d'Este, e autorizar a Metro do Porto a realizar a respetiva despesa, até ao montante global de 407,7 milhões de euros".

"O interesse público e a urgência da construção [...] demandam que a empresa lance, de imediato, dois novos concursos públicos com os valores autorizados ao abrigo da presente resolução, por forma a não comprometer o prazo do final do ano de 2023 para a conclusão das empreitadas", acrescenta.

A resolução estipula os montantes que os "encargos orçamentais" da empresa "não podem exceder a cada ano económico", fixando-se nos 32,3 milhões em 2020, nos 113,6 em 2021, nos 112,5 em 2022, nos 98,3 em 2023 e nos 30 milhões em 2024.

O Governo determinou ainda que o investimento à construção das duas linhas seja "integralmente financiado pelo Fundo Ambiental e por fundos europeus no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR)".

As transferências serão repartidas em várias tranches, até 2025.

Para "assegurar a satisfação dos encargos orçamentais", vai ser "contraído um empréstimo junto da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) [...] por adiantamento das transferências a efetuar pelo Fundo Ambiental até ao montante máximo de 50 milhões de euros, o qual será reembolsado até 2025, através das transferências do Fundo Ambiental, que ficam consignadas ao pagamento da dívida à DGTF".