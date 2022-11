Metro do Porto prepara carta de resposta a Rui Moreira

Está reassumido o compromisso: a obra da linha Rosa do metro, no Porto, termina a 31 de dezembro de 2024. A garantia é do presidente do Conselho de Administração da empresa, Tiago Braga, que considera que o avanço da construção da linha Rubi não está em causa, mesmo que, nessa altura, ainda decorram trabalhos do metro no Porto. O responsável está a preparar uma carta de resposta às críticas de Rui Moreira.

A carta de resposta ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, "está a ser preparada" de forma "pormenorizada sobre o desenvolvimento de cada uma das frentes" de obra. O autarca enviou, no passado dia 10, uma missiva à empresa a recusar o arranque de mais empreitadas do metro na cidade enquanto não terminarem os trabalhos de construção da linha Rosa. Ao JN, o presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, Tiago Braga, admite que essa hipótese não representa um risco real.

"Entendo que não [existe um risco real] porque no desenvolvimento do projeto da linha Rubi tivemos o cuidado de localizar as frentes de obra em zonas que, de facto, levariam, a uma menor disrupção do que aquela a que assistimos na linha Rosa", justifica. E exemplifica com o caso da estação da Galiza. Perante o facto de muitos cidadãos questionarem a destruição do jardim, o presidente do Conselho de Administração da Metro esclarece que, se a empreitada ocupasse a rua, o efeito "ia ser muito mais disruptivo", uma vez que obrigaria "a fazer uma modelação do trânsito durante muito mais tempo do que aquela que já fizemos".