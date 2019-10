Metro do Porto quer antecipar entrega de novos veículos para responder à procura

Hoje às 16:07 Facebook

A Metro do Porto revelou esta terça-feira que espera "antecipar a contratação e entrega" de 18 novas composições até ao fim de 2021 e assim responder ao aumento de seis milhões de passageiros registados este ano.

"Temos a decorrer um concurso para a aquisição de 18 novas composições, principalmente destinadas a servirem as novas linhas que vão estar concluídas em 2022/23. O nosso objetivo passa por antecipar a contratação e a entrega desses novos veículos, de modo a que, até ao final de 2021, eles possam estar a circular na rede do Metro, aumentando assim a oferta", adiantou o presidente da Metro do Porto, Tiago Braga, à Lusa.

O responsável destacou ainda que, "para responder ao aumento da procura" naquele meio de transporte, verificada desde o início do ano, a empresa está, "desde setembro, a operar com a máxima oferta disponível", ou seja, "praticamente todos os veículos operacionais estão em circulação nos dias úteis".

"É certo que se verificaram algumas avarias que, embora sendo ligeiras e pontuais, nos preocupam e nos levam a trabalhar ao nível da manutenção", observou.

De acordo com Tiago Braga, a Metro do Porto tem, desde o início do ano e "até ao momento, mais seis milhões de clientes do que no ano anterior".

O presidente da empresa refere que aumento da procura, sendo "forte desde o início de 2019", tornou-se "mais expressivo ainda desde abril, quando arrancou o PART [Programa de Apoio à Redução Tarifária]", o designado passe único que fez descer o valor dos bilhetes mensais dos transportes públicos.

A redução do preço dos passes mensais fez aumentar "ainda mais" as dificuldades para quem já circulava nos transportes públicos da Área Metropolitana do Porto, com metros e autocarros "abarrotar" em horas de ponta, relataram à Lusa vários utentes, numa reportagem realizada na segunda-feira.

Em junho, a Metro do Porto revelou que ia convidar dois dos concorrentes ao fornecimento e manutenção de 18 novos veículos para um "processo negocial", visando "melhorar as propostas" e "suprir as lacunas" verificadas no concurso.

A mesma fonte esclareceu que a decisão, relativa ao concurso público com valor base de 56,1 milhões de euros, foi tomada depois de se constatar que as propostas apresentadas em abril por três concorrentes "apresentaram erros impeditivos" de adjudicação.

Este concurso foi lançado com a perspetiva de servir as novas linhas Rosa, no Porto, e o prolongamento da linha Amarela de Vila Nova de Gaia a Vila d' Este.

Estas novas linhas vão acrescentar seis quilómetros e sete estações à rede, representando um investimento global na ordem dos 300 milhões de euros.

Atualmente, a frota da Metro do Porto é constituída por 102 veículos: 72 do tipo Eurotram e 30 do tipo Tram-train.

O Metro do Porto opera em sete concelhos com uma rede de seis linhas, 67 quilómetros e 82 estações, utilizada por mais de 62 milhões de clientes por ano.