Metro do Porto recebe mais quatro novos veículos para testes

Ensaios decorrem há cerca de três meses em Guifões, Matosinhos. Câmaras exteriores laterais são novidade.

Abrem-se as portas, mas ninguém sai. Para já, no interior do novo veículo do metro do Porto vive-se um típico ambiente de obra. Há sacos de areia a cobrir o chão e o pouco espaço que resta é invadido por cabos elétricos. Parece estranho, mas não passa de um cenário característico do período de testes que decorre há cerca de três meses. Esta semana, 17 toneladas de areia "imitam" o peso de 244 passageiros: é a chamada carga "normal". E à medida que os ensaios no primeiro veículo prosseguem madrugada dentro pela rede do metro (a entrada em operação será entre maio e junho), o Parque de Material e Oficinas (PMO) em Guifões, Matosinhos, recebe, na próxima semana, mais quatro novas composições.

Com um posto de condução mais "amigável" e transparência para o interior da composição, a grande novidade são as câmaras de vigilância exteriores. "Ainda não estão validadas para operação, mas os dados que temos até agora dão-nos alguma confiança. As câmaras por cima das portas oferecem ao maquinista visibilidade total. A câmara frontal (já existente nas outras composições) evita que alguém circule em sítios menos aconselháveis", explica Armando Sena, engenheiro eletrotécnico responsável pelo material circulante do metro do Porto, referindo-se aos "penduras".