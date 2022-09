Tiago Braga, presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, alertou que o metro "não resolve todos os problemas de mobilidade". Álvaro Costa, investigador na Universidade do Porto, deixou um desafio para quem toma as decisões: "Não andar de carro durante um mês". O tema esteve em discussão esta quarta-feira, num debate que teve vários painéis com especialistas em mobilidade.

A primeira abordagem da conferência sobre "Os desafios da mobilidade na Área Metropolitana do Porto", promovida pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), que decorreu na Biblioteca Almeida Garrett, nos Jardins do Palácio de Cristal, no Porto, foi lançada com a pergunta: "Os incentivos à utilização de transporte público são suficientes?". Não. E o primeiro a dizê-lo taxativamente foi o vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, Pedro Baganha: "Não sou especialista em transportes. A resposta rápida é não, não é suficiente".

O auditório da biblioteca foi, durante a manhã desta quarta-feira, palco de duras críticas por parte dos especialistas, que pediram uma maior ação e um maior conhecimento dos territórios.

"Concursos estão focados em responder às viagens pendulares"

Antes da intervenção de Pedro Baganha, António Pérez Babo, professor e investigador da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), deixou um alerta sobre a importância do "planeamento e organização" do sistema de transportes. "Talvez seja o que mais falta para o incentivo à utilização dos transportes públicos", começou por dizer o especialista. E deixou um aviso sobre os novos concursos de autocarro que foram lançados: "Os concursos estão focados em responder às viagens pendulares. Há muitos indícios de que muitas variáveis vão ser alteradas nos novos concursos".

O professor afirmou ainda de que "o risco de termos um serviço com uma produtividade muito baixa é enorme e, se isso acontecer, quem vai pagá-la são os orçamentos municipais". "No concurso da Área Metropolitana do Porto [AMP] aconteceu uma coisa que também deixa algumas dúvidas: os lotes estão divididos não por bacias de transporte, mas por limites concelhios. Se delegaram a sua autoridade na AMP, por que é que estão divididos por limites de concelho e não bacias de transporte?", questiona António Pérez Babo.

"Abandono da tirania do automóvel"

Do lado esquerdo do especialista estava Pedro Baganha. O vereador do Urbanismo da Câmara do Porto, na mesma linha do discurso do professor, referiu a necessidade de "identificar e determinar a tipologia das vias consoante a sua importância para o sistema urbano" como forma de "distribuição modal de transporte" e de devolver o espaço público aos peões. Certo é que esse espaço está "colonizado pelos automóveis" e, além disso, "cada um ocupa uma área de dez metros quadrados".

Neste sentido, o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), que o autarca caracterizou como uma "medida tática e imediata", deverá aliar-se a outras medidas "a médio e longo prazo mais estruturantes". Este conjunto, descreveu Pedro Baganha, irá "induzir aquilo que é inevitável: o abandono da tirania do automóvel".

"Os incentivos nunca são suficientes"

Também para João Marrana, presidente do Conselho de Administração da Metro-Mondego, e professor e investigador do Departamento de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Portucalense, o cenário é claro: "Os incentivos nunca são suficientes". Apesar de considerar que o PART "foi fundamental", essa medida interferiu apenas com "uma das componentes". Para que o transporte público seja competitivo face ao transporte individual, diz, são necessárias "maiores frequências e qualidade também".

António Pérez Babo, neste contexto, partilhou um episódio pessoal. O filho, licenciado em Direito, levantou uma questão muito simples: "Disse-me que em Turim, com autocarros velhos, vai a todo o lado. Chega ao Porto, tem autocarros de luxo e está 20 minutos à espera na paragem". Nessa altura, ouviu-se um "muito bem" e um bater de palmas na plateia.

PART "é apenas um componente"

Seguiu-se um segundo painel onde, desta vez, o tema de discussão foi "o planeamento e a organização regional da mobilidade dos transportes e o seu contributo para a descarbonização". Ambos os debates foram moderados por Fernando Gonçalves, da Transportes & Negócios.

Quem abriu o segundo debate foi Tiago Braga, presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto, que admitiu faltar uma "avaliação estratégica" do território, salientando a necessidade da utilização dos modos suaves e concordando que o PART "é apenas uma componente do produto".

A opinião de Álvaro Costa, investigador na Universidade do Porto, seguiu a mesma linha. "A integração tem sido muito esquecida. O grande erro foi não termos conseguido criar uma empresa comum a gerir os interfaces. Isto tem repercussões muito grandes, especialmente em General Torres [Gaia], que é um desastre", observou o também professor.

"A maior parte das redes [de autocarro] é a repetição do que os privados faziam, mas contratualizada", caracterizou Álvaro Costa. "Desenhar uma rede demora muito tempo porque é preciso ir aos territórios. Tem de se conhecer as dinâmicas. Isso demora muito tempo e custa dinheiro e é uma coisa que os municípios não estão habituados a fazer", afirmou.

Planeamento da mobilidade "está muito longe do que devia ser"

Já Avelino Oliveira, professor no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, apesar de "concordar quase integralmente" com o que tinha sido dito até àquele momento, afirmou ter "uma visão muitíssimo mais crítica". "Acho que o planeamento da mobilidade em Portugal está muito longe do que devia ser", começou por dizer o professor, anunciando também uma opinião igualmente "crítica" no que toca ao PART.

"Não há planos de mobilidade de escala supra municipal e não são obrigatórios. São conduzidos para os fundos comunitários. Não podemos ser sérios nesta matéria e estar satisfeitos. Estamos a fazer algumas coisas, sim, na infraestrutura e renovação de frota. Mas consigo ir ao site do IMT [Instituto da Mobilidade e dos Transportes], vou ver os instrumentos estratégicos que ali estão, e não estão renovados nem têm documento agregador", referiu Avelino Oliveira.

O professor disse que haverá um gasto que ascenderá aos mil milhões de euros no PART em 2023 e critica o facto de as verbas não terem sido "distribuídas por todo o país". "Não há uma região [fora o Porto e Lisboa] onde tivessem consigo colocar um intermodal", verifica, observando que um cenário desse género teria obrigado a "uma grande estratégia de planeamento".

"Não estou a por em causa o financiamento nem a utilidade", afirmou Avelino Oliveira. Mas deu mais um exemplo de desigualdade: o facto de, no Porto, o transporte ser gratuito até aos 18 anos. "Mas e em Paredes, é? Então há municípios ricos e municípios pobres? Com estas estratégias, muito bem intencionadas, estamos a enfraquecer o sistema", verificou.

Desafio: não andar de carro durante um mês

Álvaro Costa não hesitou: "Acho que o transporte público só vai ao sítio se todos nós, durante um mês, só andarmos de transporte público". O desafio é para quem toma as decisões: "Não andar de carro durante um mês". "Enquanto não andarmos e não virmos a realidade, não percebemos que não pode ter clientes", afirmou.

"Acham que o metro resolve todos os problemas de mobilidade. E isso não é verdade", atirou Tiago Braga, presidente do Conselho de Administração da Metro do Porto. E acrescentou: "Não podemos achar que o PART é a base do financiamento do ecossistema de transportes. Não pode ser". É certo que foi esse programa que "induziu procura e novos títulos".

O metro não tem que ser visto como "mobiliário urbano"

"Procuramos fazer uma articulação com todos os municípios, mas temos a perspetiva" de alterar e transformar a rede e cada um dos concelhos tem "características diferentes", observa. Na abertura da sessão, Sérgio Humberto, presidente da Câmara da Trofa e vice-presidente do Conselho Metropolitano do Porto, que esteve em substituição de Eduardo Vítor Rodrigues, relembrou o facto de ter sido lançado um concurso de metro para o concelho e que até hoje a população só "viaja virtualmente de metro da Trofa ao Porto".

Na sua última intervenção, Tiago Braga, que considera que "o estacionamento tem que estar integrado no sistema intermodal Andante", disse que o objetivo da empresa é "ser sustentável" e que "há momentos em que o esforço que foi feito não permite melhoria". "Por muitos veículos que possamos injetar, já não conseguimos ser mais eficientes", explicou.

"O metro não tem que ser visto como mobiliário urbano, como uma coisa muito bonita. Por isso é que surgiu o BRT [metrobus]", afirmou.

Ainda sobre o PART, Avelino Oliveira disse que "Tiago Braga tem muita razão quando diz que induziu mais passageiros". "Acho que temos que ser rigorosos. É que essas informações têm dado imensas páginas nos jornais. É num determinado transporte. Os que andam de transporte público apanham o autocarro, passam para o metro, comboio. Como não temos intermodais no resto do território, o PART poderia ter condicionado esse financiamento à criação de intermodais", observou o professor.