Metro para Gondomar e Trofa não impede linhas para Matosinhos e Maia

As linhas de metro para Gondomar e Trofa serão as primeiras a avançar no próximo pacote de expansão da rede. Mas o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, afirma que os traçados para Matosinhos e para a Maia são para executar.

O presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, recorda que há quatro proojetos para a expansão de metro em cima da mesa e que os mesmos "foram definidos num protocolo assinado em Gondomar": os traçados para a Trofa, Gondomar, Matosinhos e Maia. Depois da fase de construção da linha Rosa, no Porto, o prolongamento da linha Amarela até Vila d'Este, em Gaia, e da linha Rubi, entre o Campo Alegre e o Arrábida Shopping, avançarão "os projetos de execução relativamente às demais linhas".

O também autarca de Gaia recorda "a polémica" criada em torno da assinatura do protocolo para o estudo dos traçados de expansão da rede do metro, assinado em fevereiro de 2020 na Câmara de Gondomar, observando que confirma-se, hoje, "a boa-fé" da Área Metropolitana do Porto (AMP) e do Governo.

A solução encontrada para a Trofa foi a de construir parte da linha em metro e a restante em metrobus. "Foi essa a solução de viabilidade. Foi aceite por toda a gente que só faria sentido investir se a linha no mínimo fosse equilibrada e que não tivesse nenhum tipo de défice que fosse importado depois às outras linhas", nota Eduardo Vítor Rodrigues.

"O que na altura era evidente, face ao dinheiro disponível, era que Gondomar e a Trofa correspondiam a prioridades do ponto de vista da sustentabilidade e da viabilidade de construção. O projeto de Matosinhos era superior ao valor disponível pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para o financiamento, o que significava que ou ia ficar excluído ou então, como aconteceu, o Município fez uma revisão do projeto articuladamente com a Metro do Porto. O mesmo aconteceu com a Maia", explica o também presidente da Câmara de Gaia, reforçando que "as prioridades foram definidas em função de critérios de sustentabilidade financeira da rede".

"As quatro linhas são mesmo para fazer"

O que foi negociado com o Governo, clarifica o autarca, "foi o arranque dos projetos de execução das quatro linhas, sabendo-se que no financiamento imediatamente disponível, muito provavelmente só encaixa Gondomar e a Trofa", que terá verbas do Portugal 2030 e do PRR. Enquanto esses projetos de execução estão a ser tratados, avança a preparação do modelo de financiamento "que estará definido até junho deste ano".

Eduardo Vítor Rodrigues nota que existe "um pacote financeiro dedicado à mobilidade no âmbito do Portugal 2030", acreditanto existir verba suficiente para avançar com os traçados de Matosinhos e da Maia, com um "desfasamento de pouco tempo" em relação às linhas de Gondomar e da Trofa.

"O grande objetivo da mobilidade e do projeto de descarbonização com que Portugal se comprometeu é 2034. Portanto, o que nós temos que fazer é garantir que as quatro linhas são mesmo para fazer, sabendo que provavelmente o Gondomar e a Trofa avançam já", conclui.