A circulação do Metro do Porto está interrompida nas linhas A, B, C, E e F entre as estações do Estádio do Dragão e do Heroísmo devido a uma avaria de veículo que terá provocado o descarrilamento de uma cabine de uma composição.

O veículo, um dos que faz viagens expresso para o Estádio do Dragão, está descarrilado em Campanhã. Uma cabine da composição está entre dois carris, ocupando as duas vias, e afetando a circulação nos dois sentidos. Fonte oficial da Metro do Porto avançou ao JN que não há previsão para quando poderá estar reposta a circulação na sua totalidade.

Duas pessoas tiveram de ser assistidas pelo INEM por indisposição, mas não terão sido transportadas para o hospital.

Os Bombeiros Sapadores do Porto estão no local a prestar socorro com três carros, bem como a Proteção Civil.

A Metro do Porto não tem autocarros a trabalhar como serviço ocasional, resumindo que as alternativas são os autocarros da STCP que operam naquela zona.