Metro, STCP e CP com números recorde na última passagem de ano no Porto

O Metro do Porto, a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) e a Comboios de Portugal bateram recordes no transporte de passageiros na última passagem de ano, revelou hoje o portal da Câmara do Porto.

A transportadora ferroviária, segundo aquele portal, "atingiu o número mais alto de passageiros desde que efetua os transportes especiais para a passagem de ano, registando 19.504 passageiros".

"O total traduz um aumento de 3% relativamente aos passageiros transportados há um ano para dar as boas-vindas a 2019", acrescenta a comunicação da autarquia.

Na mesma linha de crescimento, o metro do Porto "também registou uma subida do número de utilizadores, por comparação com o ano anterior passando no dia 31 de dezembro dos 153.883, em 2018, para os 179.289, enquanto no primeiro dia de 2020 subiu dos 254.236 somados na mesma data em 2019 para 286.759 passageiros".

Esses dados "evidenciam uma variação positiva de 12,79% no global de passageiros transportados pelo metro para celebrar a passagem de ano na cidade", lê-se ainda na publicação.

A STCP "registou mais 1% de procura em termos de validações face a 2018, totalizando 9.120 validações, ou seja, mais 100 do que no ano anterior", sublinhando a empresa sublinha que o seu serviço especial para a passagem de ano "tem vindo a registar aumentos consecutivos de procura desde 2014, tendo agora tendência para estabilizar".